"Sin dal nostro insediamento - ha detto il sindaco - abbiamo condiviso, con il supporto di puntuali atti amministrativi, un percorso con la Asl, il distretto socio-sanitario Lt 1 e la Regione Lazio per consentire dalla fine di giugno l'apertura del Pat di Cisterna, il primo nella provincia, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 grazie alla guardia medica che sarà lì trasferita. Il nostro Pat sarà un modello di continuità assistenziale sperimentale. Un medico ed un infermiere saranno al servizio della comunità per le attività ambulatoriali anche di notte, un'ambulanza medicalizzata dell'Ares 118 provvederà alla stabilizzazione urgente del paziente e al trasporto del paziente a Latina. Questa è la continuità assistenziale che troverà migliore collocazione quando nel quartiere San Valentino verrà realizzata la prima Casa della Comunità con i fondi del Pnrr. Questa amministrazione vuole garantire con i fatti la tutela della salute della nostra comunità".

