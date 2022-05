"Approvata all'unanimità la mozione per il rinnovo delle concessioni agli ambulanti". Lo comunica il presidente della commissione Attività produttive Mario Faticoni.

"Quale Presidente della Commissione Attività Produttive, Lavoro e Turismo esprimo grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità della mozione da me presentata in merito al rinnovo delle concessioni ai venditori ambulanti. I colleghi, cui va il ringraziamento più sentito per il senso di responsabilità da loro mostrato in Commissione, hanno potuto osservare che gli ambulanti non rientrano nell'ambito applicativo della cosiddetta Direttiva Bolkestein.

Il Capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Coluzzi, ha proposto dei piccoli emendamenti correttivi che la Commissione ha inteso votare all'unanimità. Sono poi intervenuti i colleghi Zaccheo e Di Cocco.

L'On. Vincenzo Zaccheo ha evidenziato il tratto coerentemente europeista della mozione, nel solco di una Unione sempre più vicina ai cittadini lavoratori e alle realtà produttive. " Devo ringraziare il Segretario Nazionale dell'Ana-Ugl Marrigo Rosato – ha detto Zaccheo – per essere intervenuto nella Commissione precedente, spiegando come l'indirizzo che proponiamo oggi all'attenzione dell'Assessore Lepori e del funzionario, Dott. Specioso, sia nel pieno solco delle azioni intraprese dal Governo Draghi e dalla stessa Ue".

Il Consigliere di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco ha fatto appello al senso di responsabilità di tutti i colleghi verso una dimensione del commercio messa a dura prova non soltanto dalla pandemia, ma anche dai molteplici rincari dei prezzi acuiti dall'insorgere del conflitto russo-ucraino.

"La nostra non vuole essere una guerra contro l'Europa – ha spiegato Di Cocco – ma un passo in avanti verso un grande continente che difende i lavoratori, specialmente quelli che rappresentano l'anello più debole della catena produttiva".

Un ringraziamento doveroso agli esponenti della "maggioranza di programma" che hanno inteso sostenere, con il loro voto, questa mozione. In particolare, il Capogruppo di Forza Italia Giuseppe Coluzzi, la Consigliera di Lbc Floriana Coletta, il Consigliere del Pd Leonardo Majocchi e la Consigliera di Fare Latina, Annalisa Muzio.