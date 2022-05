Cittadini, associazioni e amministratori locali scendono in piazza nella giornata mondiale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. Questo pomeriggio tante persone hanno risposto all'appello del collettivo Marsha, che ha promosso una manifestazione in piazza Roma per sensibilizzare l'opinione pubblica. "Vogliamo celebrare e difendere - spiega il collettivo Marsha - la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia e la discriminazione di tutte le altre realtà queer. Siamo qui per ricordare che esistiamo e che facciamo rumore.

Non abbiamo paura, insieme siamo forti". Alla manifestazione hanno aderito anche Pd, Prc, Anpi e l'amministrazione comunale di Aprilia che proprio pochi minuti fa in Consiglio comunale in maniera unanime ha approvato l'adesione alla rete Ready, la rete delle amministrazioni pubbliche contro le discriminazioni.