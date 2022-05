Sono in corso da questa mattina le operazioni di messa a dimora di 100 palme Washingtonia sul lungomare di Latina nel tratto tra lo stabilimento Enel e Via Casilina Sud.

A renderlo noto è l'assessore all'ambiente, Dario Bellini: "I lavori sono coordinati dall'Ufficio Verde Pubblico del Comune che dall'inizio del 2022 sta procedendo all'esecuzione di ben 800 piantumazioni su tutto il territorio comunale. Considerata la tipologia di pianta, per la messa a dimora delle palme sul lungomare è stato necessario attendere i primi caldi. L'operazione ha come obiettivo quello di impreziosire una porzione della passeggiata della Marina di Latina in vista dell'imminente avvio della stagione estiva che tutti ci auguriamo possa segnare un definitivo rilancio del territorio dal punto di vista turistico dopo due anni condizionati dall'emergenza sanitaria".

"Terminato questo intervento - conclude l'assessore - verranno piantumate altre dieci palme della stessa tipologia a Borgo San Michele in linea con l'impatto visivo che le palme da dattero offrivano in passato alla zona e che purtroppo oggi sono perdute a causa del punteruolo rosso. Nel frattempo, il Comune sta accelerando le operazioni di sfalcio delle aree verdi per recuperare i ritardi che si sono registrati nelle ultime settimane in alcune zone della città".