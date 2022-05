Molto conosciuto in città, ha ricoperto numerosi incarichi di natura associativa e sociale. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15:00 nella chiesa di Santa Domitilla.a Latina.

È morto oggi Italo Ranieri, 87 anni. ex assessore all'Urbanistica nella giunta di Ajmone Finestra e padre dell'attuale consigliere comunale di Lbc ed ex assessore Emilio Ranieri.

