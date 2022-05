Una panchina blu installata nel parco Europa per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'inclusione delle persone nello spettri dell'autismo. All'evento, promosso dall'associazione "Amici della luce - Gruppo le Mamme" in collaborazione con il comitato di quartiere Toscanini, che hanno donato la panchina e che si è svolto venerdì pomeriggio nell'ambito della Giornata per la consapevolezza e la sensibilizzazione sull'autismo, ha preso parte la giunta con la presenza degli assessori Gianluca Fanucci, Luana Caporaso e Alessandro D'Alessandro. Lo scopo dell'associazione è informare la collettività sul fenomeno autismo e far comprendere come le famiglie vivono (spesso da sole) questo fenomeno.

Significativa la scritta riportata sulla panchina "L'autismo è parte di questo mondo, non è un mondo a parte...", per ricordare che l'inclusione è il primo passo per consentire alla persone autistiche e alle loro famiglie una vita "normale", scevra da pregiudizi ed indifferenza della gente comune, che di solito non conosce il problema e spesso giudica gli atteggiamenti di queste persone "speciali" classificandoli come bizzarri o addirittura al limite della maleducazione.

«L'autismo è complicato - dice la volontaria del gruppo le Mamme Ida Giliberti - amiamo i nostri figli, i loro sbalzi d'umore, le crisi, le ecolalie e ogni sorta di mania o ossessione, verso le quali la maggior parte delle volte ci sentiamo impotenti. Ma amiamo i nostri figli, anche se questo a volte non basta, e ci vuole ottimismo e pazienza e tanta forza che spesso manca. Spesso ci sentiamo soli, ed allora ci vuole cuore, anima e soprattutto coraggio».