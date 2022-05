Stamattina ad Aprilia, all'interno dell'Istituto Comprensivo "Toscanini", dove è stato istituito il Villaggio della Legalità – spazio espositivo e di incontro dedicato agli studenti del territorio – è stata inaugurata una targa in memoria del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Terontola – Cortona (AR), ucciso nel corso di un conflitto a fuoco con due esponenti delle Nuove Brigate Rosse il 2 marzo 2003 a bordo del treno Roma – Firenze nel mentre era in servizio di scorta viaggiatori.

Alla presenza del Questore Michele Maria Spina, del Sindaco Antonio Terra e dei giovani alunni è stata scoperta la targa commemorativa del poliziotto Emanuele Petri, Medaglia d'Oro al valor civile.

L'evento è inserito nella tre giorni Parlando di legalità, che il Comune ha dedicato alla ricorrenza del 30° anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

L'allestimento del Villaggio della Legalità, con stand informativi e l'esposizione di mezzi e attrezzature di servizio delle Forze di polizia, è volto a favorire la crescita dei nostri giovani per renderli cittadini migliori.