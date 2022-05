Una rete solidale per sostenere e offrire aiuti concreti ai profughi ucraini, ospiti ad Aprilia come nel resto d'Italia per sfuggire dalla guerra. Il centro di raccolta, attivo da pochi giorni e gestito dalla Rete III Settore Aprilia Solidale, composta da oltre 32 associazioni del settore e con Salvatore Saraniti del centro di solidarietà San Benedetto come referente, verrà ospitato fino ad agosto presso il centro Tulipano di piazza Mostardas (ingresso dal lato di via Ponchielli), come reso noto in occasione della commissione dedicata proprio a decidere le linee organizzative per l'emergenza Ucraina. Presso il centro di raccolta, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dal lunedì al venerdì anche nella fascia pomeridiana dalle 16 alle 18, è possibile donare beni di prima necessità e abiti. Il centro resterà aperto fino ad agosto, termine ultimo per l'assegnazione dei locali in vista del prossimo avvio dei lavori legati al Pinqua. «Chiunque può dare un piccolo contributo - sottolinea Saraniti, referente del Centro di solidarietà San Benedetto Odv e della rete - tra gli alimenti di cui abbiamo più bisogno figurano la pasta, l'olio, omogeneizzati e merende per bambini. Per il resto abbiamo bisogno di detersivi, pannolini per bambini, prodotti per igiene personale e indumenti in buono stato, lavati, imbustati e con su scritta la taglia per agevolare le operazioni di smistamento e consegna».