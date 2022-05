Il progetto per la realizzazione di un termovalorizzatore ad Aprilia apre il dibattito e divide la città. Nei giorni scorsi la Crea Plant, società del gruppo Altissimi che controlla anche la Rida Ambiente, ha presentato in Regione una richiesta per realizzare in via del Campo un impianto per la produzione di energia elettrica e teleriscaldamento con impiego di rifiuti combustibili, illustrando poi alla cittadinanza e alle istituzioni i vantaggi della proposta del valore di 410 milioni di euro. Ad avanzare dubbi sono però alcune associazioni ambientaliste (Aprilia Libera, Città degli Alberi e Grillini Apriliani) e partiti politici (Prc), che sottolineano la già alta concentrazione di impianti di rifiuti sul territorio.