Torna anche quest'anno il Nagar Kirtan, il tradizionale appuntamento della congregazione sikh che si raccoglie per tramandare il messaggio di dio a tutte le comunità. Un appuntamento all'insegna dell'inclusione e dello scambio tra culture diverse, che in città si rinnova ormai da anni, fatta eccezione la pausa imposta dal lockdown.

Questa mattina il corteo, partito da via del commercio, percorrendo poi Via Bertolazzi, Via Tiberio, Via Moro, Via Monte Grappa, Via Aranci, Piazza Roma, Corso Giovanni XXIII e Via Dei Mille", raggiungendo alle ore 14:00 circa presso il Parco "Falcone e Borsellino".

Qui i partecipanti stazioneranno fino alle ore 17:00 circa per poi fare ritorno in corteo in Via del Commercio, percorrendo le stesse vie. Un evento colorato e caratteristico, per poter realizzare il quale è stato necessario prevedere la chiusura al traffico delle strade interessate in attesa del passaggio del corteo.