Scienza e divertimento, un connubio possibile. L'ha sperimentato sabato pomeriggio un gruppo di ragazzi, tra i 6 e 11 anni, selezionati nelle scuole primarie di Cisterna per l'iniziativa "Stare insieme alla Scienza".

Già dal primo pomeriggio, la Sala della Pace del palazzo comunale, si è animato di gioiosi e giocosi piccoli scienziati, impegnati nel creare e sperimentare modellini di robot, mezzi meccanici in miniatura da assemblare e mettere in azione costruendoli con mattoncini, parti tecniche e robot.

Presenti per il Rotary Club Aprilia-Cisterna il presidente Michele Volpe e l'ingegnere Gaetano La Mura, per l'amministrazione comunale l'assessore all'Infanzia Michela Mariottini, l'assessore alla Scuola Emanuela Pagnanelli, l'assessore alla Cultura Maria Innamorato e la delegata allo Turismo ed Eventi Aura Contarino.

Il metodo "Bricks for Kids" vede il coinvolgimento di ragazzi di diverse fasce di età per lo sviluppo di capacità scientifico-matematiche e di socializzazione, con il metodo "Bricks for Kids". Lo scopo è l'insegnamento, sin dalla giovane età, le materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e la Robotica con l'uso dei colorati mattoncini delle costruzioni tanto amati dai bambini, approfondendo in modo interattivo ed esperienziale il programma scolastico.

«Siamo fermamente convinti che la sensibilizzazione e la divulgazione delle materie STEM alle nuove generazioni sia la chiave per lo sviluppo del nostro paese – affermano gli organizzatori».