Nel prossimo consiglio provinciale verrà portato all'approvazione del nuovo regolamento per l'abilitazione di istruttori scuola guida della Provincia di Latina. Gli esami di abilitazioni sono bloccati sin dal 2011. L'impegno preso con gli operatori del settore da parte del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli sta finalmente dando i suoi frutti.

Ieri mattina la questione è stata affrontata nel corso di una commissione congiunta Programmazione, Statuto, Regolamenti, Viabilità e Trasporti al centro della quale c'era proprio l'iter per l'approvazione del Regolamento Provinciale per il conseguimento dell'idoneità professionale per insegnanti di teoria e per istruttori di guida delle autoscuole. Questo particolare settore attende novità ormai dal 2011 ed è evidente quanto sia importante anche e soprattutto per quanti vogliano intraprendere l'attività di scuola guida.

I Presidenti delle due Commissioni, rispettivamente i Consiglieri Provinciali Ennio Afilani e Vincenzo Mattei, hanno iniziato la discussione della proposta che sarà a stretto giro approvata. Si dichiarano molto soddisfatti del lavoro fatto in Commissione e della collaborazione e sinergia di tutti i Commissari e delle forze politiche presenti: «I complimenti vanno soprattutto al Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che ha saputo cogliere la necessità di porre fine ad un vuoto normativo della Provincia dando ascolto alle associazioni di categoria, che sono state audite nella competente Commissione» .

Sempre in Provincia s'è svolta la commissione Lavori pubblici, la cui convocazione è stata sollecitata dalla consigliera Ilaria Marangoni (alla luce del crollo del controsoffitto dell'Istituto Marconi di Latina, per il quale anche i sindacati Cgil, Cisl, Uil, hanno chiesto un tavolo di confronto permanente con il Presidente Stefanelli) il dirigente del Settore Edilizia Scolastica Francesco Carissimo ha illustrato lo stato dei lavori e degli interventi per il 2022-2023, per quanto concerne gli istituti scolastici di competenza dell'Ente di Via Costa, 50 in totale, già finanziati per una somma di 23 milioni di euro. E riguardano, tra gli altri, l'Einaudi, l'Artistico, il Grassi, l'Alighieri di Latina, il Meucci di Aprilia, il G. Cesare Sabaudia, il Bianchini di Terracina.

Soddisfatta la consigliera Marangoni per tutto ciò che ha fatto e sta facendo la Provincia di Latina sulla messa in sicurezza delle scuole di competenza.