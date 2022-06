Si è chiusa ieri mattina con la festa finale in piazza della Comunità Europea il progetto "Differenzio Anch'io", arrivato ormai alla dodicesima edizione. Il progetto di educazione ambientale dal Comune di Aprilia insieme alla Virtus Basket Aprilia e alla Progetto Ambiente, in partnership con diverse aziende del territorio per offrire agli studenti spunti pedagogici sull'importanza della gestione dei rifiuti. Il programma ha visto visite agli stand delle aziende partecipanti, giochi con gli istruttori di basket, dimostrazioni pratiche di come si differenzia e merenda a km zero.

E ieri è andato in scena il momento più atteso, la premiazione degli istituti comprensivi da parte del sindaco Antonio Terra, dell'assessore all'Ambiente Michela Biolcati e dell'amministratore unico della Progetto Ambiente Stefano Cicerani. Presenti anche i rappresentanti della Croce Rossa, Self Garden, Virtus Basket Aprilia, partner dell'evento anche Acea a Nuova Tesei Bus. «Gli istituti Gramsci, Orzini, Matteotti, Menotti Garibaldi, Pascoli e Toscanini hanno ricevuto dei buoni acquisto di mille euro - spiega l'assessore all'Ambiente Michela Biolcati - e con queste risorse le scuole potranno acquistare materiale da utilizzare durante l'anno. Siamo soddisfatti del percorso fatto e del comportamento dei ragazzi che si sono dimostrati attenti alle regole del giusto conferimento dei rifiuti dimostrando grande senso civico. Siamo soddisfatti del percorso fatto e del comportamento dei ragazzi che si sono dimostrati attenti alle regole del giusto conferimento dei rifiuti dimostrando grande senso civico. Sta crescendo una cultura importante intorno al tema ambientale».

Parole condivise dal sindaco di Aprilia, Antonio Terra. «Questo è un progetto sul quale crediamo ed investiamo molto, ha dichiarato il sindaco Antonio Terra, crediamo molto nella giusta crescita dei nostri ragazzi, vederli apprendere comportamenti virtuosi mentre si divertono è un risultato che ci riempie di orgoglio. Siamo impegnati quotidianamente sul fronte rifiuti, un terreno strategico con il quale, insieme ai nostri concittadini, abbiamo messo in moto politiche e comportamenti di qualità tanto da portare la nostra comunità a differenziare oltre il 70% dei rifiuti prodotti. Il futuro è infatti per buona parte nelle mani dei nostri concittadini e solamente se sapremo veicolare il messaggio dell'importanza dello sviluppo sostenibile e del rispetto ambientale nella vita di tutti i giorni, potremo realmente considerarci soddisfatti del nostro operato».