In occasione del 76° anniversario della Fondazione della Repubblica la Prefettura di Latina ha promosso una serie di iniziative di celebrazione, che sono state realizzate con la partecipazione della Provincia e del Comune di Latina, del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia, dell'Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco.

La manifestazione ha avuto inizio alle 9.30, in Piazza della Libertà, con lo schieramento delle Forze Armate e delle Forze di Polizia per gli onori alla massima Autorità di Governo, cui hanno fatto seguito la cerimonia dell'alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. A seguire, il Prefetto Maurizio Falco ha consegnato le Medaglie d'Onore ai familiari di 4 cittadini pontini deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale e i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a 27 cittadini della provincia di Latina.

Conclusa la cerimonia di consegna delle onorificenze i Vigili del Fuoco hanno dispiegato il vessillo tricolore. Alla manifestazione hanno preso parte, accompagnati dai docenti di istituto, circa cento alunni della scuola primaria Frezzotti-Corradini" di Latina, ai quali il Sig. Prefetto ha voluto consegnare un libro sui principi fondamentali della Costituzione.

In Piazza della Libertà, illuminata col tricolore, è stata, altresì, allestita dalle Forze Armate una mostra statica di mezzi militari.

ELENCO DEGLI INSIGNITI

Gennaro Cimmino, luogotenente dei Carabinieri, di Cisterna, Cavaliere

Felice Egidio, Cap. Dr. Carabinieri, di Terracina, Cavaliere

Vincenzo Latorre, luogotenente in quiescenza dei Carabinieri, di Gaeta, Cavaliere

Antonio Mazzarella, birgadiere dei Carabidineri, di Latina, Cavaliere

Vitantonio Di Muro, luogotenente C.S. dei Carabinieri, di Latina, Cavaliere

Davide Santucci, appuntato scelto dei Carabinieri, di Pontinia, Cavaliere

Leucio Martini, vice brigadiere dei Carabinieri, di Ponza, Cavaliere

Massimo Silani, primo luogotenente dell'Esercito, di Sabaudia, Cavaliere

Massimo D'Ermo, tenente colonnello dell'Aereonautica, di Pontinia, Cavaliere

Angelo Orlandi, tenente colonnello dell'Aereonautica, di Terracina, Cavaliere

Vittorio Vicari, colonnello dell'Aereonautica, di Latina, Cavaliere

Sergio Acquaviva, 1° luogotenente dell'Aereonautica, di Latina, Cavaliere

Roberto Lolli, colonnello dell'Aereonautica, di Sabaudia, Cavaliere

Francesco Martiradonna, colonnello dell'Aereonautica, di Aprilia, Cavaliere

Vito Francesco Patella, appntato scelto Q.S. della Guardia di Finanza, di Formia, Cavaliere

Vincenzo Maglione, Mar. O. della Guardia di Finanza, di Sermoneta, Cavaliere

Massimo Conti, vigile del fuoco in pensione, di Priverno, Cavaliere

Mario Terelle, vigile del fuoco in pensione, di Latina, Cavaliere

Fabrizio Marziali, capo pilota in pensione della Polizia di Stato, di Aprilia, Cavaliere

Don Adriano Di Gesù, sacerdote, di Fondi, Cavaliere

Rosalba Pietroluongo, titolare farmacista, di Santi Cosma e Damiano, Cavaliere

Luigi Iacovacci, dirigente d'azienda Bmw Italia, di Pontinia, Cavaliere

Marco Cervoni, Min Econ e Fin, di Terracina, Cavaliere

Desideria Toscano, Vice Prefetto, di Gaeta, Cavaliere

Antonello Reali, funzionario area amministrativa Giur. Cont., di Aprilia, Commendatore

Il discorso del Prefetto Maurizio Falco

Autorità civili, militari, religiose, signori e signore, comunità pontina. È con immutata emozione che, a quasi due anni dal mio insediamento, mi rivolgo nuovamente a voi per il saluto di benvenuto alla Festa della Repubblica. È il momento tradizionalmente più alto di confronto con la cittadinanza. Per rendere conto - in necessaria sintesi – di come abbiamo interagito tutti insieme: Sindaci, cittadini, attori della sicurezza, responsabili della sanità, Istituzioni della scuola e della Regione, protagonisti della politica, sindacali, culturali, imprenditoriali.

Ed ancora con un volontariato sempre pronto ad accorrere al grido dei più bisognosi e vulnerabili, e con i nostri alti rappresentanti religiosi che ancora rilanciano il messaggio della fede che consola e invita alla fiducia nel domani. In questi ultimi tempi siamo stati sollecitati continuamente da diverse memergenze: che si sono susseguite e non ancora spente, talvolta ancora si sovrappongono.

Mi riferisco ai problemi della pandemia, con tutte le complicazioni sistemiche, (dall'economia, alla scuola, ai trasporti) e, adesso, di una guerra minacciosa alle porte di casa nostra. L'anno scorso sottolineai l'importanza dello sviluppo di un metodo di cooperazione civica, da diffondere attraverso una comunicazione istituzionale e trasparente; e la necessità di spiegare - con parole chiare e comprensibili – che in tempi così inattesi e duri, bisogna sciogliere le contraddizioni di una Società che, tessuta all'interno della grande rete globale, fa fatica a dipanare i grandi nodi sociali ed esistenziali che sono venuti a crearsi.

Abbiamo bisogno assoluto di rinnovata fiducia e partecipazione convinta. Fare Stato nel senso più alto è quindi, in primo luogo, partecipare…dare sostanza ai principi che ispirano la nostra carta costituzionale, creare fiducia; Oggi ci siamo ripresi la piazza; anche e soprattutto grazie al sacrificio di tanti uomini della Sanità e delle Forze dell'Ordine che sono andati incontro al rischio per la libertà di tutti.

Ma nel contempo, cupi scenari di guerra costringono a tenere ancora stretta la molla del rilancio economico sociale che tanto avevamo auspicato. C'è bisogno, di nuovo impegno, di nuovi sacrifici perché l'interdipendenza delle economie globali ci chiama ancora una volta ad accogliere chi fugge dalla guerra ed a pensare in maniera generosa e altruista a chi ha ancora meno di noi. Non dobbiamo dividerci perché il rischio è alto e la Comunità è anzitutto unità di azione.

Siamo chiamati a riempire velocemente i fossati dell'odio che questa guerra ha scavato tra fratelli ed amici. Prepararci subito a farlo, già da ora, nonostante i cannoni urlino ancora questa incredibile retrocessione all'oscurità di pagine dei conflitti dell'ottocento tra popoli sino a ieri alleati. Ma la solennità dell'evento odierno non può ridursi a retorica evocativa e celebrativa; E' sempre doveroso riferirsi al messaggio del nostro Presidente della Repubblica che, ogni anno, attraverso i Prefetti, orienta la Comunità nazionale. Si tratta di sollecitazioni che accogliamo con la massima attenzione, consapevoli delle difficoltà di operare, mediare, stimolare l'azione del stema di governo sul territorio nella sua complessa articolazione.

Avendo noi prefetti carichi di responsabilità crescenti, proporzionalmente alle sollecitazioni di una "Governance" politico--istituzionale globalizzata e multi direzionale. "Governance" che non può declinarsi, come dicevo, in una dimensione strettamente economicista, che allontana dal centro del perimetro universale la persona umana e rilancia pericolosi nazionalismi conflittuali; Governare è oggi più che mai sapersi orientare nel continuo rimando di analisi e riferimenti dall'Universale al particolare, e viceversa. Dobbiamo purtroppo registrare che le nostre Società avanzate, nonostante abbiano trasmesso, attraverso le reti e le tecnologie, una promessa di sviluppo e prosperità diffusa, hanno finito per incepparsi su questioni strategiche come la transizione energetica e ambientale.

E rischiano di creare ulteriori disuguaglianze generando un moto di attrazione verso i territori più ricchi nei confronti di grandi masse di popolazioni svantaggiate; Si stanno lasciando così per strada tante cd. "vittime" di una transizione globale fatta anche, ad esempio, dalla corsa al gigantismo industriale, dalla prevalenza della distribuzione sulla produzione, da una competizione sempre più allargata che sposta il fulcro delle politiche economico sociali dai Palazzi dei Governi alle Piazze della Finanza. E tuttavia dobbiamo saper riprogrammare ancora una volta - sono un po' questi i tornanti di una Storia che scriviamo ogni giorno con le incredibili vicende degli ultimi 3 anni – per salvaguardare le scelte fondamentali della tutela della Democrazia e dell'ambiente. Ambiente che dà segni di pericolosa insofferenza verso l'azione dell'Uomo.

Non paga affatto un approccio isolazionista e improduttivo, perché la sfida non è sottrarsi alla modernità, ma governarla efficacemente. Per far questo, sul nostro territorio, dobbiamo rilanciare il ruolo dei corpi intermedi e della Società civile, ridare fiducia a chi crede nella comunicazione obiettiva, a chi diffida della spettacolarizzazione eccessiva degli eventi, in funzione di tutela della verità e della dignità dell'uomo, sotto ogni aspetto; Dobbiamo anche saper arricchire una narrazione territoriale che, a volte, sembra preferire esclusivamente la protesta e la denuncia - che pure sono sacrosante e di stimolo per gli operatori della Sicurezza - dimenticando il lavoro tenace e coriaceo delle Forze dell'ordine e della Magistratura che in questi ultimi anni ha restituito alla nostra Comunità orgoglio territoriale e volontà di competere per il benessere dei cittadini. Dicevo lo scorso 25 aprile che abbiamo bisogno di una nuova Humanitas. Un'ideale nato filosoficamente proprio grazie ad un grande uomo di queste parti, nato ad Arpino e morto a Formia, che rimetteva la persona al centro dell'interesse della Politica. È sulla spinta di questa emozione che ho ritenuto di ringraziare da cittadino e vecchio studente di liceo la Magnifica Rettrice Antonella Polimeni, per il prestigioso riconoscimento mondiale ottenuto dalla Università degli studi di Roma "La Sapienza" quale primo Ateneo al Mondo per gli Studi Classico-Umanistici.

Mettere l'uomo nuovamente al centro di tutto è l'unico modo per lasciare in eredità ai nostri figli un futuro gestibile di pace e non i cumuli delle macerie fisiche, che osserviamo stupefatti sui media in questi giorni. O, ancora peggio le profondità dei fossati di odio che questa Guerra sta scavando pericolosamente all'interno del nostro In questo scenario, ho personalmente verificato che la Comunità pontina può rappresentare un esempio positivo. Ringrazio a tal proposito tutti Sindaci; Ci siamo con tutti confrontati all'insegna del perseguimento del bene comune, per cooperare non solo alla costruzione di nuovi argini all'illegalità, ma anche per la tutela dei diritti sociali, per la progettazione di un futuro di benessere realmente inclusivo; verso chi ha talento, così come verso chi ha bisogno e vuole partecipare attivamente alla vita della Comunità.

Questo dinamismo porterà in tempi brevi Latina al centro di un progetto di rilancio di investimenti in diversi settori dell'economia, della cultura, del turismo, di cui si potranno avvalere non solo i cittadini di questa provincia, ma anche quelli dell'intera regione e del Paese. Si tratta adesso di non perdere le opportunità, così ben ricercate e costruite, facendosi trovare preparati sotto il profilo delle infrastrutture, soprattutto della mobilità e della comunicazione, ma anche della ospitalità e dell'accoglienza, coniugando esigenze dell'economia a quelle ambientali

e di quella coesione sociale, che rappresenta da sempre il carburante essenziale di una Comunità moderna.