I dubbi sulla correttezza dell'iter seguito per la vendita all'asta e le indagini sul percorso amministrativo volto all'ottenimento del permesso di costruire su un lotto edificabile non hanno impedito al Comune di Terracina di completare la procedura per il rilascio della concessione edilizia alla Adrover srl, la società proprietaria del complesso immobiliare di Viale Circe, già sede della facoltà di Economia dell'Università di Cassino. L'amministrazione ha autorizzato il pagamento rateizzato dei costi di costruzione per il progetto che insiste sul lotto di Via del Piegarello, alle spalle di Villa Adrover. Prossimo passo, il rilascio del permesso a costruire.