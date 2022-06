L'Ente Scuola Edile della provincia di Latina - Ente bilaterale paritetico territoriale per la formazione e la sicurezza in edilizia costituito da Ance Latina, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, prosegue con la sua attività anche nel mese di giugno. Sono in tutto diciannove i corsi a cui è possibile iscriversi all'interno di un ricco calendario che partirà martedì prossimo, 7 giugno. La formazione, come noto, è rivolta al mondo delle costruzioni e alle imprese che operano in altri settori all'interno dei quali, sempre per quanto riguarda la sicurezza, vengono ad esempio utilizzati mezzi (come carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli sollevatori o elevatori semoventi telescopici rotativi) comuni con lo stesso comparto edile. Tra i corsi previsti anche quelli organizzati in collaborazione con Ivas Industria Vernici per "posatori di sistemi di isolamento termico a cappotto" di grande attualità per il mondo delle costruzioni. Le lezioni, totalmente gratuite per i lavoratori delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Latina, si svolgono nella sede di Corso della Repubblica 189 a Latina e in quella di Formia in via Vitruvio, 228: questi spazi sono dotati di aule dedicate all'attività formativa che si estende, in alcuni casi, anche ai locali di via Monti Lepini a Latina in uno spazio dove è possibile fare pratica con attrezzature e strumenti di ultima generazione anche sul piano tecnologico. Per informazioni e iscrizioni si può visitare il sito www.scuolaedilelt.it. Informazioni anche scrivendo alla mail corsi@eselcpt.it o chiamando il numero 0773 694967.

Il programma per il settore edile

Si parte martedì 7 giugno, con il corso di 16 ore formazione per lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008. Settore delle Costruzioni – Rischio Alto (sede di Latina). Sempre martedì 7 giugno, spazio al corso di 16 ore formazione per i lavoratori al primo ingresso nel settore edile (sede di Latina).

Venerdì 10 giugno, si passerà al corso di 6 ore aggiornamento per lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, settore delle costruzioni – Rischio alto (sede di Latina) e sempre venerdì 10 giugno, un altro corso di 6 ore aggiornamento per preposti, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.lgs. 81/2008. Settore delle costruzioni – Rischio alto edilizia (sede di Latina).

Si prosegue giovedì 16 giugno, con il corso di 4 ore aggiornamento per Addetti e preposti al montaggio - smontaggio - trasformazione di ponteggi settore edile (sede di Latina).

Lunedì 20 giugno, corso di 6 ore aggiornamento per lavoratori ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n. 81/2008, settore delle costruzioni – rischio alto edilizia (sede di Formia). Sempre lunedì si terrà il corso di 6 ore aggiornamento per preposti, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.lgs. 81/2008, settore delle costruzioni – rischio alto edilizia (sede di Formia).

Gli appuntamenti riprendono lunedì 27 giugno, con il corso di 16 ore formazione per lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008. Settore delle costruzioni – Rischio alto edilizia (sede di Formia) e con il corso di 16 ore formazione per i lavoratori al primo ingresso nel settore edile (sede di Formia).

Martedì 28 giugno, corso di 8 ore per posatori di sistemi di isolamento termico a cappotto in collaborazione con Ivas Industria Vernici SpA. Edilizia. (sede di Latina), mentre mercoledì 29 giugno si terrà il corso di 8 ore per posatori di sistemi di isolamento termico a cappotto in collaborazione con Ivas Industria Vernici SpA. Edilizia. (sede di Latina);

Il programma per tutti i settori

Si parte venerdì 10 giugno, con il corso di 4 ore aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (sede di Latina).

Quattro i corsi previsti per lunedì 13 giugno: il primo, di 16 ore, per l'abilitazione alla conduzione di carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli - sollevatori - elevatori semoventi telescopici rotativi (sede di Latina); un altro di 16 ore per l'abilitazione per la conduzione di gru per autocarro (sede di Latina); un terzo corso di 16 ore riguarda l'abilitazione per la conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori (P.L.E.) (sede di Latina); l'ultimo corso di 16 ore riguarda l'abilitazione per la conduzione di gru mobili (sede di Latina).

Giovedì 16 giugno si terrà il corso di 4 ore formazione teorico-pratico per attività lavorative che espongono il lavoratore a rischio di cadute dall'alto e per il corretto utilizzo dei DPI anticaduta di III categoria (sede di Latina).

Lunedì 20 giugno si passerà al corso di 4 ore aggiornamento per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (sede di Formia) e giovedì 30 giugno ci sarà il corso di 4 ore aggiornamento per l'abilitazione alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne (sede di Latina).