Per quanto riguarda la spiaggia invece, Lo Scoglio ha promosso una iniziativa già avviata a maggio e che terminerà a fine giugno. Dal lunedì al venerdì saranno messi a disposizione servizi compreso ombrelloni e lettini gratuitamente per anziani e persone con disabilità.

Di solito sono i vip a rubare la scena nel locali sul lungomare di Sabaudia ma questa mattina le persone che hanno raggiunto la spiaggia sono state incuriosite da altro. Presso il ristorante Lo Scoglio è stato infatti pescato un calamaro extra large "immortalato" in uno scatto tra le mani di Franco Natale uno dei titolari del locale.

