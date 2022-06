La fascia tricolore del comune di Maenza ha sfilato durante i festeggiamenti solenni della Festa della Repubblica del 2 giugno a Roma. Ad indossarla non era però un amministratore maentino, bensì di Roccagorga. Nella serata del 2 giugno hanno infatti cominciato a circolare le foto dei festeggiamenti di Stato e in molti di questi scatti faceva bella mostra di sé, con un elegantissimo completo bianco, Lubiana Restaini, consigliere comunale di Roccagorga, con tanto di fascia tricolore di Maenza. Fosse stata quella di Roccagorga, con apposita delega, tutto sarebbe filato liscio per quanto incredibile visti i rapporti tra la maggioranza, in primis il sindaco Nancy Piccaro, e la stessa Restaini, ai minimi termini da tempo. Guardando nel particolare le foto che circolavano dei festeggiamenti romani, emerge che la fascia indossata dalla Restaini, e che sul completo bianco si evidenziava in maniera netta, era quella del Comune di Maenza, ben distinguibile dallo stemma. Maenza è comune adiacente a quello di Roccagorga ma di cui la Restaini non è neanche residente oltre a non esserne rappresentante. D'altronde è lei sessa a scrivere su facebook: «Onorata di partecipare e rappresentare i piccoli Comuni sfilando con la fascia del Comune di Maenza che mi onoro di rappresentare insieme a tutti i piccoli Comuni del Lazio».