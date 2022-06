Si conclude con la manifestazione "Custodi del mondo" il progetto interdisciplinare di Educazione Civica, curato dai bambini e dagli insegnanti del Plesso di scuola primaria di Sermoneta Centro Storico dell'I.C. Donna Lelia Caetani di Sermoneta – Norma.

I temi fondanti della cittadinanza, sia nella cura dell'ambiente che negli aspetti tecnologici, e dei comportamenti necessari perché la Terra sia salva dal disastro ambientale e dalle guerre, sono stati trattati da ogni classe durante tutto l'anno scolastico, e poi trasposti in una performance originale, che sarà agita la mattina del 7 giugno 2022 dalle ore 10,00 alle ore 12,30. Grazie anche alla collaborazione del Comune di Sermoneta, che ha accolto l'iniziativa con entusiasmo, e che chiuderà al traffico durante la manifestazione, ciascuna classe avrà un momento specifico, messo in scena in diversi angoli del borgo antico, dal Giardino degli Aranci, alla Loggia dei Mercanti, sulla scalinata della Chiesa di San Giuseppe, alla salita di Via Marchioni, al largo dei caduti di Nassiriya, per poi sfociare in un unico momento corale nella Piazza del Belvedere, con il saluto di tutti i bambini e in particolare della classe 5A.

Riprendersi gli spazi, il senso di appartenenza ad una comunità, fatta di adulti e bambini, per il gioco, i canti, la poesia e la fantasia, nonostante le difficoltà, è il modo più potente per educare e per creare le condizioni della pace e di rispetto per la madre Terra.