L'Infiorata Città di Aprilia protagonista a Pietra Ligure. Lo scorso weekend l'associazione ha infatti partecipato all'evento "Pietra Ligure in fiore", accompagnata dall'assessore alle Attività produttive Alessandro D'Alessandro. Una manifestazione importante a livello europeo alla quale hanno preso parte più di ottocento maestri infioratori provenienti da oltre quaranta città italiane, europee e dall'Argentina. Il gruppo, desideroso di ospitare Infioritalia ed i suoi maestri, in occasione del suo ventennale, nella tappa di "Aprilia in Fiore", ha realizzato un tappeto floreale raffigurante il volto della Venere del Botticelli. La scelta è dettata dalla necessità di voler far emergere la bellezza come fonte di rinascita. Un'opera molto apprezzata anche dall'amministrazione comunale, che ha elogiato l'operato dei volontari dell'associazione.

«Importante e significativo l'impegno di tutti i partecipanti - ha sottolineato l'assessore alle Attività Produttive, Alessandro D'Alessandro - che hanno lavorato sui propri quadri, sotto un torrido sole che ci ha accompagnati durante le dodici ore di lavoro, scegliendo la bellezza come resilienza. Ancor più emozionante vedere i passanti che si sono lasciati coinvolgere, posando qualche fiore sul quadro, partecipando loro stessi alla bellezza. Complimenti di vero cuore a tutti». L'associazione Infiorata Città di Aprilia dà appuntamento all'evento "Aprilia in Fiore" che si terrà il 16 e 17 luglio.