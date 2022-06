"Gioele si trova in incubatrice, nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, lui lotta ogni giorno insieme a tantissimi altri bimbi guerrieri che si trovano insieme a lui". Sono le parole di Camilla Saladino, neo-mamma di Aprilia che ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per garantire le migliori cure al suo bambino e a tutti i piccoli ricoverati in Tin. La solidarietà intorno alla giovane donna non si è fatta attendere, in un solo giorno sono stati donati oltre 1000 euro.



"Sono una neo-mamma di 23 anni, il 25 maggio 2022 alle ore 1:31 nasce il mio piccolino Gioele, a sole 25 settimane di gestazione a causa di un'infezione. Alla nascita ha sofferto molto tant'è che è stato rianimato per 13 minuti, ma la sua voglia di vivere è stata tanta e alla fine ha fatto il suo primo respiro" scrive Camilla sulla piattaforma dove ha avviato la raccolta fondi. "I proventi verranno donati tramite bonifico all'ospedale per garantire le migliori cure ed attenzioni per Gioele e per tutti i bimbi della TIN, senza fargli mai mancare niente" fa sapere la neo-mamma.



La campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/tin-ospedalesanteugenio