Cocktail senza alcol, piacevoli e… di moda. È questo l'obiettivo del concorso organizzato dall'associazione Horeca Latina che ha premiato ieri il vincitore, durante l'appuntamento svoltosi a Villa Patrizia. A portare a casa il primo posto è stato il barman Aleksandr Kirilov, affiancato, come del resto gli altri partecipanti, da alcuni studenti dell'istituto scolastico San Benedetto di Latina, con il cocktail "Notti latine tropicali".

L'evento è stato organizzato dal presidente dell'associazione Horeca Latina Italo Di Cocco, che ha spiegato quelli che sono gli obiettivi della manifestazione: «L'obiettivo è creare una moda, fare che questi cocktail diventino appetibili, che si scateni la curiosità per essi. E difatti ognuno di questi cocktail viene presentato come Moda Latina, seguito dal nome specifico. I cocktail alcohol free saranno disponibili in molti pub di Latina e provincia». L'ambizione è quella appunto di creare una moda ma anche di invogliare i giovani a bere responsabilmente. «Non lo nascondo – ha aggiunto Di Cocco – se anche una sola vita umana viene salvata perché i ragazzi hanno deciso di bere analcolici durante la loro uscita serale, noi avremo raggiunto il nostro obiettivo».

Il concorso si è svolto nell'arco della mattinata di ieri in due fasi. La prima è stata chiaramente quella della realizzazione. A contendersi la vittoria, cinque squadre formate da altrettanti barman e da studenti dell'istituto San Benedetto. Nelle cucine di Villa Patrizia, i partecipanti hanno avuto a loro disposizione frutta locale, esotica, erbe aromatiche, spezie, fiori commestibili. Un mare di ingredienti tra cui scegliere per realizzare i loro cocktail. Una volta realizzati i cocktail, è toccato alla giuria dare i voti. Alla fine il cocktail vincente è stato quello realizzato da Aleksandr Kirilov con "Notti latine tropicali". Al secondo posto si è classificato Giuseppe Tenore con "Terra nostra, made in Italo", al terzo Nicola Strazzulla con "Notti latine alle fragoline", al quarto Flavia Xu Ying e al quinto Emanuel Raicu rispettivamente con Moda Latina passion e Serata Latina in marmellatina. Il lavoro dei 5 barman e dei 10 allievi della scuola alberghiera è stato supervisionato dal barman Gianluca Cirignano. La commissione che ha giudicato i cocktail era presieduta dal Direttore di Latina Oggi, Alessandro Panigutti e composta da altre 4 persone: l'Assessore alle Attività produttive, Simona Lepori, il Consulente d'impresa, Leonardo Valle, Andrea Apruzzese, giornalista de Il Messaggero e Sabrina Massaro, docente dell'istituto San Benedetto di Latina.

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha elogiato l'iniziativa sottolineando che «vanno sostenuti progetti di questo genere che servono a creare una cultura del bere responsabile e del divertimento senza eccessi». Il presidente dell'associazione Horeca Latina Italo Di Cocco ha concluso dicendo: "Visto gli attestati di merito che mi sono giunti questa mattina, In qualità di ex Presidente Fipe Confcommercio non posso che manifestare una gioia infinita per aver realizzato questo importante progetto e perché no aver creato le condizioni per salvare una vita umana ed evitare qualche strage del sabato sera"