Questa mattina la Commissioni Programmazione Statuto e Regolamenti e la Commissione lavori pubblici e attività tecniche, riunite in seduta congiunta, hanno approvato il Regolamento provinciale per il conseguimento dell'idoneità professionale per insegnanti di teoria e per istruttori di guida delle autoscuole.

"Con questo atto – sottolinea il presidente Vincenzo Mattei – colmiamo un vuoto normativo dell'ente dando la possibilità ai cittadini di conseguire l'attestato di idoneità per l'esercizio della professione, idoneità che altrimenti avrebbero dovuto conseguire in altra provincia.

"Si tratta di un risultato importante – aggiunge il presidente Ennio Afilani - atteso da tempo e raggiunto anche grazie agli uffici che in soli due mesi hanno predisposto il testo".

Il nuovo Regolamento nasce dall'iniziativa del Presidente Gerardo Stefanelli che nei mesi scorsi ha voluto riunire e ascoltare i rappresentanti di categoria per avere un quadro complessivo delle problematiche del settore allo scopo di recepire le loro proposte e dare risposte concrete.

Il testo adesso sarà inserito nell'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio provinciale per il via libera definitivo.