ATO 4 Latina avvia un percorso di nuova comunicazione con gli utenti e inaugura questa stagione - fatta di obiettivi ambiziosi tra innovazione, sostenibilità e tutela dei cittadini - con un'immagine rinnovata.

Un cambio di passo che inizia con un nuovo logo che vuole rappresentare non solo i servizi offerti, ma anche i principi perseguiti dall'Ente: sostenibilità ambientale e rispetto per l'acqua.

Proprio quest'ultima diventa protagonista a livello grafico: la goccia al centro dell'immagine rappresenta la pupilla di un occhio "green" per sottolineare il ruolo di controllo e monitoraggio ricoperto dall'Ente nei confronti del gestore. Le linee, invece, richiamano alla mente sia le onde dell'acqua che quelle del paesaggio e, con la loro dinamicità, contribuiscono a indicare il rilancio dell'Ente verso il futuro. Anche i colori sono rappresentativi del messaggio: il blu e il celeste rievocano il ciclo dell'acqua, mentre il verde rappresenta l'attenzione all'ambiente.



"È in corso un processo di profondo ammodernamento dell'Ente su tutti i fronti – spiega il Presidente dell'Egato 4 Latina Gerardo Stefanelli – Il nostro obiettivo è tutelare i cittadini e i loro diritti. Per farlo, da un lato stiamo recuperando risorse per nuovi investimenti, dall'altro stiamo rivoluzionando la macchina per essere un concreto punto di riferimento per gli utenti. E i canali di comunicazione in questo sono fondamentali".



Il nuovo logo anticipa la pubblicazione nelle prossime settimane del nuovo sito web che sarà completamente ristrutturato per chiarire all'utente ogni dubbio sul servizio idrico integrato e coinvolgere i cittadini attraverso progetti e iniziative, perché il nostro ruolo è anche quello di educare a una cultura sostenibile.