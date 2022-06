La Progetto Ambiente con un intervento straordinario degli operatori ha provveduto alla bonifica di via Orazio, dove da diversi giorni erano stati abbandonati un enorme quantità di sfalci da giardino.

Per questo l'azienda ha provveduto alla rimozione dei sacchi contenenti gli sfalci di giardini privati, che erano stati abbandonati nei giorni scorsi in maniera impropria nel centro di Campoverde. Un numero impressionante, cresciuto dopo giorno, che aveva creato una piccola "discarica". Gli autori di questo gesto hanno lasciato i rifiuti in strada, in corrispondenza della postazione del servizio di raccolta di prossimità degli sfalci della Progetto Ambiente, che proprio ieri mattina è stato attivo in quella zona. «Hanno abbandonato i rifiuti - spiega la Progetto Ambiente - incuranti del disagio che sarebbe stato arrecato ai propri concittadini. Il materiale raccolto è stato avviato, una volta verificatane la conformità, ad idoneo impianto di recupero. Con l'occasione ricordiamo a tutti gli utenti che il conferimento degli sfalci avviene, come previsto dall'apposito calendario, con cadenze regolari su tutto il territorio comunale. Gli utenti debbono conferire gli sfalci utilizzando il servizio predisposto secondo il calendario, consultabile sia sul nostro sito internet (www.progettoambientespa.it) che sulle nostre pagine social. L'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico è atto che lede il decoro, l'igiene e l'immagine della città di Aprilia».

Nei giorni scorsi era stato il presidente del comitato di quartiere Campoverde, Franco Vona, a segnalare la situazione di degrado che si era formata in via Orazio chiedendo addirittura al Comune di: «revocare il servizio itinerante della raccolta sfalci per il quartiere Campoverde», più che altro una provocazione all'indirizzo degli incivili per spronarli a un corretto conferimenti e nei giorni e negli orari corretti.