Topo a passeggio sui marciapiedi della centralissima via dei Lauri. Dopo l'insoluto proliferare di blatte in alcune zone centrali, anche i topi tornano a farsi notare, passeggiando come nulla fosse lungo le strade del centro del comune nord pontino, incuranti del passaggio delle persone a pochi centimetri di distanza. La segnalazione giunge via social, dove nelle scorse ore è stato postato un video girato da un cittadino, che durante una passeggiata serale ha avuto la sfortuna di incrociare il roditore sul suo cammino.

L'animaletto, per nulla spaventato, dopo essere salito sul marciapiede, ha tentato di rifugiarsi all'interno di una attività, fortunatamente impedito dalla saracinesca chiusa. Un avvistamento che ha raccolto numerosi commenti, soprattutto da parte di cittadini che auspicano che chi di dovere ponga in essere misure necessarie e urgenti al fine di limitare la diffusione dei roditori.