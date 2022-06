Al via il rilancio di EGATO 4 Latina che, grazie al suo nuovo logo e alla piattaforma web interamente rinnovata, presenta una nuova immagine di sé. Lo scopo è di accompagnare l'utente, che sia cittadino o esponente di una amministrazione, all'interno del mondo dell'Ente e del suo continuo percorso di ammodernamento e trasparenza dei servizi e dell'organizzazione.

Per questo il sito è stato costruito per essere fruibile e accattivante anche da smartphone, ponendosi come un mezzo di dialogo e formazione sempre accessibile ed immediato.

Oltre a raccontare i propri lavori, obiettivi e impegni, infatti, EGATO 4 Latina vuole offrire ai cittadini anche contenuti educativi e formativi per preservare una risorsa preziosa, ma spesso data per scontata, come l'acqua. I contenuti dinamici continueranno ad arricchirsi nel tempo, trasformandosi ed evolvendosi continuamente per offrire agli utenti uno scenario di sostenibilità e risparmio sempre aggiornato.

"www.egato4latina.it": lo specchio dei princìpi di EGATO 4 Latina

Il nuovo sito vuole trasferire i valori fondanti perseguiti dall'Ente: lo fa attraverso i suoi contenuti, parlando direttamente al cittadino. Questo è rispecchiato nelle novità di restyling, che vedono la piattaforma e i colori raccontare con efficacia la nuova identità di EGATO 4 Latina.

Una grafica totalmente ristrutturata, dove il concetto di "smart" diventa il perno centrale: la facilità di accesso alle informazioni è infatti possibile e facilitato grazie a un'intuitiva struttura composta da icone, tra le quali l'utente può navigare con assoluta facilità. L'attenzione con cui ogni dettaglio è stato curato veicola quindi con potenza la mission di EGATO 4 Latina: tutela idrica e vicinanza dell'ente ai cittadini.

"L'acqua fa parte delle nostre radici, è il nostro futuro, è cambiamento"

Questo il payoff a cornice del nuovo sito web e valore fortemente radicato in EGATO 4 Latina, il quale si fa promotore di cambiamento attraverso i suggerimenti riservati alla cittadinanza.

La sostenibilità è tema centrale anche all'interno del sito web, che comunica le azioni perseguite dall'Ente attraverso il racconto del suo impegno verso soluzioni innovative e tecnologie avanzate.

Per EGATO 4 Latina la conoscenza e la consapevolezza devono raggiungere e, soprattutto, coinvolgere il cittadino. Per questo è stata ideata una sezione educativa in cui il l'utente potrà trovare consigli efficaci da applicare nella vita di tutti i giorni per il risparmio delle risorse idriche, nonché interessanti rubriche e progetti che lo immergano nella scoperta della cultura e dell'importanza dell'acqua.

"Inizia oggi un primo processo di ammodernamento che accompagnerà il futuro dell'Ente – afferma il Presidente EGATO 4 Latina Latina Gerardo Stefanelli – abbiamo lavorato intensamente per far sì che i cittadini conoscessero il nostro lavoro, per tutelarli ancora di più dandogli la possibilità di essere pienamente consapevoli dei servizi offerti. Il cambiamento comincia da noi in qualità di Ente e si riflette poi nel nostro modo di comunicare: più chiaro, trasparente e mirato a trasmettere i nostri valori".

Conoscere per essere informato

Attraverso la schermata principale del sito è possibile accedere alle diverse sezioni, ideate per rispondere alla crescente richiesta di informazioni e dati che oggi caratterizza l'utente del web e il cittadino consapevole.

Il primo pulsante che si incontra scorrendo la pagina rimanda alla possibilità di approfondire la storia dell'Ente ed il territorio nel quale opera, oltre ai servizi che lo vedono coinvolto. La pagina include anche le informazioni relative agli organi che lo compongono, ai soggetti che lavorano per dargli vita e le linee guida, per mantenere una trasparenza nell'accompagnare l'utente alla scoperta della qualità delle acque e del servizio offerto da EGATO 4 Latina.

Essere informato, però, significa anche conoscere ciò che ci circonda, avere una buona visione del contesto: è per questo che nella piattaforma è dedicata una parte alle news.

Coinvolgimento a 360°

Il coinvolgimento e l'interazione del cittadino si caratterizzano come il principale impulso della svolta di EGATO 4 Latina. L'utente è quindi facilitato nel conoscere tutto ciò che lo riguarda direttamente grazie ad un'intera sezione dedicata ai "servizi al cittadino", all'interno della quale è possibile visionare la Carta dei Servizi, i contatti e una guida per le tariffe.

La curiosità dell'utente è inoltre soddisfatta a 360°: chi desidera può infatti osservare i progetti dell'Ente grazie alla "mappa dei lavori" e gli investimenti per il futuro come, ad esempio, l'utilizzo previsto dei fondi del PNRR.

"L'obiettivo – aggiunge l'ingegnere Umberto Bernola – è dotare l'Ente di un sito dinamico, che in futuro si arricchirà di nuove sezioni e contenuti per tenere traccia sia del monitoraggio costante che realizziamo sul Servizio Idrico Integrato sia degli investimenti pianificati sul territorio".