Angelina Jolie è stata a Rocca Massima a provare l'ebbrezza del Volo dell'Angelo. La popolare attrice statunitense si trova in Italia per girare il suo nuovo film, "Senza Sangue" e ha fatto un vero e proprio blitz a Rocca Massima per effettuare lo spettacolare volo tra due montagne.

"E' arrivata con 12 bodyguards che hanno fatto allontanare tutti dal punto di lancio, e ha fatto un lancio. Si è concessa una foto con le due ragazze che l'hanno accompagnata e l'hanno preparata. Non si sa dove o come ha saputo che a Rocca Massima c'era il volo del falco pellegrino, ma per il borgo è stato un momento di orgoglio sapere che un'attrice come la Jolie conosca Rocca Massima" afferma il vice sindaco Angelo Tomei.

Jolie, ex moglie di Brad Pitt, si trova in Italia per girare un film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco "Senza Sangue". Il set si trova a Matera.