La comunità ecclesiale è pronta a festeggiare Santa Maria Goretti, patrona di Latina e dell'Agro pontino, la cui ricorrenza è fissata per il 6 luglio. Un momento significativo sarà quello del Pellegrinaggio notturno alla Casa del martirio, a Le Ferriere, previsto per sabato 25 giugno, ormai una tradizione della chiesa locale visto che quest'anno giunge alla sua XXVIII edizione. Un momento tanto atteso dai fedeli dopo gli ultimi due anni in cui il pellegrinaggio in questa forma non è stato tenuto a causa delle misure di prevenzione contro la pandemia di Covid-19.

Un particolare lavoro preparatorio sul tema è stato portato avanti dal gruppo coordinato da don Paolo Lucconi, delegato del Vescovo per il pellegrinaggio. «Durante tutto il pellegrinaggio rifletteremo sulla figura di santità di Maria Goretti e di cosa può dirci ancora oggi, poi collegheremo tutto questo anche al cammino pastorale diocesano di questo anno, il cui tema come indicato dal vescovo Mariano Crociata è "Io ti dico: alzati". Fisicamente, a dettare il ritmo saranno le soste lungo il tragitto durante il quale sarà proposto un tema specifico», ha spiegato don Lucconi, «inizieremo su come la parola di Dio incontra la nostra vita e quindi di alzarsi e riprendere il cammino, cioè rimettersi in ascolto di quello che è fondamento della nostra vita cristiana, che è la parola di Dio che ci incontra, quindi Cristo e vivere così un incontro con Cristo che ci genera alla vita; il secondo tema è quello della quotidianità davanti a Dio, quindi il segreto di una vita pronta a rialzarsi; la terza traccia affronta le relazioni che danno vita, che aiutano a discernere il bene dal male e accrescono uno sguardo fiducioso e vivere da risorti; quarto e ultimo tema è il perdono, quello che rialza, che ci mette nella comunità di coloro che sono stati perdonati, quindi risorti, che a loro volta fanno risorgere».

Anche quest'anno si partirà alle 23, con appuntamento alle ore 22.45, dalla chiesa di San Matteo, in via Nascosa 1975 a Latina. Da qui il pellegrinaggio si snoderà per via Nascosa per raggiungere le tappe intermedie del cammino: Borgo Santa Maria; Borgo Bainsizza e Borgo Montello, con arrivo poi alle Ferriere, presso la Casa del martirio di santa Maria Goretti.