Tutto questo in attesa della struttura definitiva. Tra poco, mamma Tonina raggiungerà Fondi che, dal canto suo, ha dedicato a Marco la salita delle Crocette.

L'uomo del ciclismo per eccellenza della città e ideatore dell'iniziativa, Tiziano Testa, con il sindaco Roberta Tintari, ha tolto il velo alle due targhe ricordo dedicate a "Il Pirata" sui due lati del fiume.

Emozioni forti per mamma Tonina che questa mattina ha presenziato all'intitolazione del ponte sul Sisto, che collega Terracina al Circeo, all'indimenticato Marco Pantani che lo attraversava quando veniva in ritiro all'hotel Fiordaliso di Terracina.

