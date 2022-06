Si abbassano i costi del bus scolastico per le famiglie di Aprilia. A partire da settembre infatti tutte le tariffe verranno ridotte, inoltre sarà ampliata la fascia degli utenti che potrà beneficiare del servizio gratuito tramite l'esenzione totale. Sono queste le novità più interessanti emerse dalla commissione Trasporti nelle quale è stata analizzata la delibera con le nuove tariffe per i pullman scolastici, servizio gestito dalla Nuova Tesei Bus. L'altra novità è invece rappresentata dall'aumento del numero delle fasce di reddito Isee. «Abbiamo rimodulato verso il basso i costi del servizio per i cittadini - spiega l'assessore con delega ai Trasporti Luana Caporaso - nonostante i rincari del carburante e gli adeguamenti Istat siamo riusciti ad abbassare le tariffe ed ad andare incontro alle esigenze delle famiglie. Le fasce di reddito Isee, altra novità, sono state ampliate e sono passate da 6 a 13, questo per mantenere inalterata a 15 la percentuale del tasso di copertura del servizio». Il servizio di trasporto scolastico potrà essere acquistato per intero o per metà corsa, in quest'ultimo caso l'importo da corrispondere sarà solo del 50%. I pagamenti, inoltre, sono dilazionati in 9 rate da corrispondere durante l'anno scolastico con scadenza mensile da settembre a maggio. Dopo l'approvazione del piano da parte dell'esecutivo, verranno rese note le modalità di iscrizione al servizio per il prossimo anno scolastico. Inoltre anche que t'anno sarà possibile, per gli studenti con disabilità che frequentano il secondo ciclo di istruzione, presentare la domanda di rimborso trasporto scolastico autonomo o attraverso abbonamento ai trasporti pubblici.