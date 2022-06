Il restauro è avvenuto grazie all'Art Bonus e all'intervento del Comitato Salviamo Le Statue. «È con grande soddisfazione che il nostro movimento accoglie la notizia dello scoprimento delle statue di Ulderico Conti a Palazzo M alla fine del loro restauro - scrive il presidente dell'associazione Mi Chiamo Littoria, Euro Rossi - È il risultato del nostro impegno che ha dato il "la" all'avvio del progetto nel 2017 accogliendo la richiesta di aiuto del nostro socio Mimmo Zerella che aveva trovato in discarica il pezzo mancante ad una statua ed aveva provato nel lontano fine 2003 inizio 2004 ad interessare il Comune, senza ottenere risposta. Non poteva infine essere scelta data migliore di quella del 90mo anniversario della posa della prima pietra di Littoria. Una data che è nel cuore di tutta la cittadinanza».

in occasione del 90esimo dalla posa della Prima Pietra della città, il Comune di Latina ha presentato il restauro ultimato delle statue di Ulderico Conti, di fronte Palazzo M.

