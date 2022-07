Silvio Coppa in queste ore sta viaggiando in camper alla volta della Spagna, dove punta a raggiungere le vette dei Pirenei. Con lui, in camper, i suoi figli e il supporto di tutto il suo paese: Monte San Biagio. Qualche anno fa, Silvio Coppa si è avvicinato al trail running, quella particolare disciplina sempre più in voga negli ultimi tempi della corsa in montagna.

Sono molti anche gli atleti del territorio pontino che da podisti si sono "trasformati" negli ultimi anni, ma in pochi sono arrivati a poter compiere delle vere e proprie imprese come quella che sta per affrontare Silvio Coppa. Venerdì, infatti, sarà impegnato nella Torn dera Val d'Aran - VDA, una gara che prevede circa 162 chilometri di lunghezza da coprire entro 48 ore. Come se non bastasse, a fare di tutto ciò qualcosa che somigli ad una vera e propria impresa, c'è il dislivello. Qualcosa di incredibile: circa 10 mila metri, ovvero 10 chilometri. Ovviamente, si tratta di una gara che non tutti possono affrontare e oltre ad un'ottima preparazione, ci vuole anche un "punteggio" internazionale raggiunto per poter permettere, solo ai meritevoli, di poter partecipare. L'atleta di Monte San Biagio sarà uno di coloro che venerdì 8 luglio saranno al via di questa incredibile gara lungo le vette più affascinanti dei Pirenei. Come già sottolineato, grande entusiasmo nella sua città dove si tifa spudoratamente per lui. Addirittura si era valutata anche la possibilità di una sorta di raduno in piazza con tanto di maxischermo, ma la tipologia di gara, con le 48 ore defilate - al netto delle pause ristoro e qualche mini sonnellino - alla fine ha fatto cambiare idea all'Amministrazione che comunque sosterrà il proprio corridore con la diretta sulle proprie pagine social. Prima della partenza, il vicesindaco Arcangelo Di Cola ha anche incontrato Silvio Coppa per augurargli buona fortuna.