Un lutto improvviso colpisce il quartiere Agroverde, il movimento Forum per Aprilia e tutta la comunità cittadina. Oggi pomeriggio è morto Giovanni Vittoriano, ex consigliere comunale ed ex componente del Cda dell'azienda speciale Aprilia Multiservizi, nonché padre della consigliera comunale Maria Grazia Vittoriano. Una morte improvvisa, che ha lasciato attonita la comunità. Vittoriano, che per decenni ha lavorato nella clinica Città di Aprilia come infermiere, era molto conosciuto in città per il suo impegno nel comitato di quartiere Agroverde (e prima ancora nel comitato Grattacielo) e nella politica: ex consigliere comunale nella Prima Repubblica, nel 2002 fu nominato consigliere d'amministrazione della neo costituita Asam, azienda municipalizzata del Comune di Aprilia e poi fu impegnato in Forum per Aprilia, lasciando successivamente spazio alla figlia Maria Grazia, consigliere comunale dal 2013 e presidente della commissione Urbanistica dal 2018. La sua morte ha colpito e sconvolto tutti. "Con profonda tristezza ho appreso - scrive il sindaco Antonio Terra - dell'improvvisa scomparsa di Giovanni Vittoriano, padre della nostra consigliera comunale Maria Grazia. A lei un sentito abbraccio a nome mio e quello dell'intera amministrazione comunale. Esprimo inoltre le più care condoglianze all'intera famiglia Vittoriano. La città di Aprilia perde non solo un instancabile professionista in ambito medico ma un cittadino attivo, conosciuto da tutti per la sua disponibilità ed il suo spirito di sacrificio sempre al servizio del prossimo. Già consigliere comunale durante la Prima Repubblica, Vittoriano è sempre stato impegnato nel mondo associativo. Da tempo partecipava alla vita attiva del Comitato di quartiere Agroverde diventando, negli anni, un vero punto di riferimento per i residenti della zona".

Alla moglie Assunta e ai figli Maria Grazia, Mafalda e Carmine le condoglianze della redazione.