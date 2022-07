"Da oggi disponibile presso i medici di medicina generale la quarta dose del vaccino anti covid per gli over 60". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che conferma così l'avvio della campagna per le persone con più di 60 anni.

" E a partire dalle ore 24 di mercoledì 13 si potrà prenotare sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità. La somministrazione della 4 dose per over 60 potrà esser fatta anche presso le oltre 500 Farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni", conclude D'Amato.

Saranno riattivati alcuni Hub vaccinali, tra i quali La Vela a Tor Vergata, via Lamaro presso gli Studi di Cinecittà, la Stazione Termini, l'Istituto Spallanzani e piazzale Ostiense ACEA"