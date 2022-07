L'offerta del Latina Calcio 1932 s.r.l. ha soddisfatto tutti questi requisiti; alla società, dunque, è stato affidato l'impianto in concessione di gestione per i prossimi 10 anni.

Tra i criteri di aggiudicazione della gara, a cui hanno risposto due società sportive, c'erano: l'esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe; il radicamento sul territorio; la collaborazione con istituzioni e terzo settore; l'affidabilità economica; la qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori; le esperienze e la progettualità nell'ambito della pratica e della cultura sportiva; la compatibilità delle attività sportive con le eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto; la valutazione della convenienza economica dell'offerta; il piano di gestione, comprensivo del progetto tecnico, del piano di conduzione tecnica dell'impianto e del piano economico-finanziario di gestione, nonché eventuali proposte migliorative per il potenziamento del complesso sportivo e conseguente miglioramento dell'offerta sportiva attraverso specifici investimenti; le esperienze e la progettualità nell'ambito della pratica sportiva con il coinvolgimento anche delle realtà sportive di Cisterna di Latina.

L'affidamento dell'impianto di via Lombardia porterà al potenziamento della struttura e delle attività sportive locali.

È stata pubblicata ieri la determina n. 596 di affidamento in concessione di gestione dello Stadio comunale Domenico Bartolani, a seguito dell'avviso che ha visto vincere il Latina Calcio 1932 s.r.l., società che milita nel campionato professionistico di Serie C di calcio.

