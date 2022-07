L'annuncio arriva dalla Consulta Tecnica Provinciale, l'organismo composto dagli ordini professionali di Ingegneri, Architetti, Periti Industriali e Collegio dei Geometri della provincia di Latina: il Comune di Latina ha appena approvato una determina dirigenziale che concede ai proprietari di immobili in zona agricola la facoltà di demolire e ricostruire tali fabbricati dislocandone il volume sull'area di proprietà.

«Si tratta di un atto importante - ha commentato il rappresentante della Consulta delle professioni tecniche, Giovanni Andrea Pol - richiesto con insistenza dagli Ordini, perché in grado di risolvere in via definitiva le difficoltà interpretative precedenti legate alla questione e già denunciate dalla Consulta Tecnica».

Ad informare i componenti della Consulta tecnica dell'avvenuta approvazione della determina che riguarda gli immobili in zona agricola è stato il dirigente del Suap-Sue, Stefano Gargano, nel corso di un incontro avvenuto nei giorni scorsi e al quale è intervenuto anche l'architetto Albertina Paparello, funzionario presso il Servizio Politiche di Gestione ed Assetto del Territorio del Comune di Latina.

Lo stesso architetto Gargano, che di recente ha assunto anche l'incarico di dirigente del servizio Pianificazione Urbanistica, ha annunciato che verrà sostituito il portale per la gestione delle pratiche edilizie con uno più efficiente e veloce.

Quanto all'organizzazione interna e alla operatività degli uffici di Pianificazione Urbanistica, l'architetto Gargano ha comunicato ai presidenti degli Ordini che il Comune si doterà di sei nuove unità professionali attingendo a tecnici convenzionati, ai quali si aggiungeranno altri tecnici selezionati nel concorso per nuove assunzioni già programmato dall'amministrazione.