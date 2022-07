Il Presidente di Acqualatina, Michele Lauriola, e l'Amministratore Delegato, Marco Lombardi, sono stati ricevuti per la prima volta dal neoeletto Sindaco del Comune di Sabaudia, Alberto Mosca, presso il palazzo comunale.

Sul tavolo di discussione, le attività in corso e di prossima realizzazione nell'ambito del servizio idrico integrato sul territorio comunale di Sabaudia, tra risultati ottenuti e principali sfide future.

L'incontro è stato anche un'occasione per prendere in esame le questioni più rilevanti tra cui il servizio idrico per i Consorzi di Sabaudia, che oggi ne sono sprovvisti, in merito alla quale il Sindaco Mosca ha richiesto l'istituzione di un apposito tavolo di confronto che coinvolga tutte le parti. La proposta ha trovato la massima disponibilità da parte di Acqualatina.

«Auspico collaborazione e sinergia tra Acqualatina e il Comune di Sabaudia – ha affermato Michele Lauriola, Presidente di Acqualatina – Oggi abbiamo posto delle ottime basi.»

L'incontro si è concluso con l'impegno condiviso di mantenere un costante contatto tra Comune e Gestore, nell'ottica della massima sinergia tecnico-istituzionale.