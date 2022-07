«Lavori bloccati all'ex Garage Ruspi, i commercianti pagano lo stallo causato dall'ex amministrazione Coletta e intanto i loro negozi chiudono». I già consiglieri comunali del centrodestra di Latina tornano su una vicenda mai risolta, quella appunto dei lavori presso l'ex Garage Ruspi di Latina. Il cantiere è fermo e non si capisce quando riprenderà la propria attività.

«Nel corso delle ultime settimane abbiamo ricevuto numerose lamentele da parte dei commercianti della zona di via Emanuele Filiberto, i quali hanno lanciato nuovamente il loro grido d'allarme in merito alla situazione di disagio causata dallo stop dei lavori presso l'ex Garage Ruspi - affermano gli esponenti del centrodestra in una nota - Iniziati a settembre dello scorso anno, essi sarebbero dovuti durare 200 giorni naturali e consecutivi e venire ultimati ad aprile scorso senonché, come spesso accade durante l'amministrazione Coletta, non tutto è andato secondo i piani e i lavori sono stati sospesi durante il mese di marzo. Da allora il cantiere staziona ancora lì, in stallo ormai da mesi, creando non poche difficoltà alle attività commerciali della zona».