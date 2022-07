Un corsa contro il tempo per non perdere in calendario uno degli appuntamenti più sentito dai cisternesi. Parliamo della storico Palio, meglio conosciuto come "Corsa dell'Anello".

L'amministrazione comunale ha cercato nei mesi scorsi di accedere al bando regionale "Promozione regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, anno 2022", presentando un progetto che doveva essere finanziato quasi per intero con i fondi di via della Pisana. Progetto che ha si ricevuto parere positivo dalla commissione ma che non è stato finanziato.

Scorrendo infatti la graduatoria si legge: «Ammissibile ma non finanziabile per esaurimento delle risorse». Una vera e propria doccia fredda dalle parti di via Zanella che speravano di ottenere 27 mila dei 30 mila euro previsti per il palio.

«L'intenzione di questo Ente è presentare specifica proposta progettuale relativa alla progettualità Palio dell'Anello, e di richiedere il sostegno economico di Lazio Crea Spa», si legge nella delibera di giunta datata 11 aprile 2022. Il comune patria dei butteri è stata inserita in terza fascia con il punteggio di 60, insieme ad altre 231 richieste rimaste nel limbo come appunto quella del Palio dell'Anello. Vista la richiesta alla Regione di coprire quasi l'intero costo dell'evento (il Comune infatti si era impegnato a reperire solo il 10% della spesa totale), appare evidente come in via Zanella su quei soldi ci stavano facendo affidamento ed eccome.