Torna anche quest'anno Cinema sotto le stelle, l'appuntamento estivo apriliano con la rassegna cinematografica che raccoglie il meglio dei film in uscita nel 2022, cercando di soddisfare attraverso un programma ricco e variegato, i gusti di grandi e piccini. Un appuntamento che accompagnerà per tutto il mese di agosto gli apriliani, a partire dalla serata del 3 agosto (in piazza della Comunità Europea con "Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di morto". Tredici le proiezioni in programma, pellicole che a serate alterne verranno proiettate presso il parco centrale di via dei Mille, intitolato ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e nella nuova piazza della Comunità Europea nel quartiere Toscanini. Una novità quest'ultima che la Pro Loco di Aprilia, organizzatrice dell'evento insieme all'amministrazione comunale, ha voluto riproporre dopo il successo dello scorso anno e in relazione al piano di inclusivitá e partecipazione che si lega alla riqualificazione dello spazio pubblico situato nel cuore del quartiere. La piazza infatti è stata inaugurata solo lo scorso anno, sorgendo al posto della "buca" che doveva diventare un mercato con i fondi delle opere compensative della 167. L'idea dell'amministrazione è stata quella di riempire di contenuti uno spazio riqualificato, scegliendo allo scopo di rompere la tradizione e sdoppiare la storica rassegna che da anni ormai trovava posto presso il parco dei Mille. Il costo dell'iniziativa, pari a 19 mila 800 euro, come si evince dalla delibera di giunta n. 122 del 19 luglio 2022, servirà a coprire per intero i costi di gestione della rassegna cinematografica, che riproporrà 13 titoli. Il programma, in corso di definizione ma che verrà reso noto a breve, prevede film e cartoni animati per incontrare il gusto di tutti. I costi verranno coperti con i fondi liberati dalla mancata realizzazione dell'evento "Accogliere Per Rivalutare Il Lato Identitario Apriliano – Operazione Shingle", che non ha ottenuto il finanziamento regionale. Insomma tornerà la prossima settimana un evento seguito e amato da tutti, che riempirà di contenuti le serate estive di Aprilia.

Questo il programma della rassegna: Piazza Comunitá europea: 3 agosto COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO, 8 agosto BELLI CIAO; 12 agosto RED; 19 agosto DUNE; 24 agosto FAST AND FURIOS 9; 29 agosto DIABOLIK. Parco Falcone e Borsellino: 5 agosto DOCTOR STRANGE, 7 Agosto HOUSE OF GUCCI; 10 agosto ENCANTO; 17 agosto NO TIME TO DIE; 22 agosto C'ERA UNA VOLTA IL CRIMINE; 26 agosto THE BATMAN; 31 agosto CODA - I SEGNI DEL CUORE