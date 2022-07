Da molti anni ormai il decoro della piazzetta del lungomare di Latina, per intenderci quella che sancisce l'inizio della passeggiata con pista ciclabile, viene assicurato da una famiglia di commercianti del lido, i gestori del bar Dolce Paradiso, che si prendono cura del verde come della pulizia della fontana scenica, per aiutare l'amministrazione locale a offrire un litorale più bello agli occhi dei visitatori, ma anche dei tanti latinensi che scelgono le spiagge tra Capoportiere e Foce Verde. Max Cavazza e i suoi familiari si attivano sia in inverno che in estate per curare la piazzetta antistante alla loro attività commerciale e non si sono tirati indietro neppure per la stagione balneare che sta entrando nel vivo, anche se quest'anno c'è stato qualche intoppo. Nelle scorse settimane infatti era diventato virale, sui social, il video di un cittadino che denunciava lo stato di incuria della fontana, con l'acqua molto sporca, praticamente indecente. A molti dei frequentatori del lido, appunto, sfugge il fatto che finora sono stati sempre e solo i gestori del bar Dolce Paradiso ad assicurare la cura della piazzetta, ma quest'estate non erano ancora riusciti a pulire la fontana perché la riduzione del flusso d'acqua della rete idrica cittadina non consentiva di assicurare il riempimento. Fatto sta che Max anche questa volta si è rimboccato le maniche per pulire la fontana, poi si è attivato per riempirla con acqua pulita, coprendo i costi per l'intervento di un'autobotte. Senza dimenticare che ogni sera assicura la sanificazione del piazzale e periodicamente cura le aiuole. Un bell'esempio di cittadinanza attiva, purtroppo un caso isolato sul lungomare.