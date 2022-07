In chiusura dell'incontro, su richiesta dei convenuti, il Prefetto Falco ha accordato di istituire un tavolo tecnico-istituzionale di confronto tra le parti, utile nei prossimi mesi a seguire l'andamento dei lavori e la risoluzione delle problematiche condivise.

Quanto invece alla soluzione strutturale del problema, dovuta all'obsolescenza della condotta principale, si prevede la sostituzione completa della stessa condotta e l'inizio lavori è previsto per settembre. Si tratta di una condotta imponente, con un diametro di 350 millimetri e una lunghezza di 2,5 km, che da Sardellane arriva alla località di Villa Petrara e copre il 50% del fabbisogno dell'intero comune di Sezze.

Per quanto riguarda l'immediato, Acqualatina, riconoscendo e comprendendo i disagi subiti dalla popolazione, ha garantito la massima attenzione, sia in termini di tempistiche di intervento su eventuali nuovi guasti, che di disponibilità di autobotti aggiuntive, qualora necessarie.

L'incontro si è reso necessario in seguito ai disagi che hanno riguardato la popolazione setina nelle ultime settimane, dovuti a ripetuti guasti verificatisi su alcuni specifici tratti di rete.

