Il Presidente Lino Conti esprime soddisfazione per questo risultato perché con questa nuova organizzazione le attività dell'Ente saranno agevolate e potenziate. "Dobbiamo aspettare la data del 30 settembre – dichiara Conti – per concludere le trasformazioni dei contratti che avverranno con accordi individuali".

Buone notizie per i 15 operai del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest che sono passati da un contratto di lavoro a tempo indeterminato a 9 mesi annui ad un contratto full-time a 12 mesi. E' questa la decisione emersa durante la riunione odierna con la Presidenza e la Direzione Generale del Consorzio e i sindacati Flai CGIL, Fai Cisl e Filbi Uil.

