Nuove ombre sul caso delle elezioni amministrative di Latina, dell'ottobre 2021. A sollevare il caso è Antonio Bottoni, ex candidato sindaco, protagonista questa mattina di una conferenza stampa in cui lo stesso ha voluto rendere pubblico un esposto da lui presentato alla Procura della Repubblica, relativo ad un'irregolarità riscontrata nelle liste degli aventi diritto al voto nel capoluogo e allo scopo di fare luce su eventuali illeciti.

Bottoni racconta che, ad un mese esatto dalle elezioni, ossia il 3 settembre 2021, ha fatto richiesta al Comune per ottenere la lista degli elettori di Latina. Una volta ottenuta, ha subito notato un'anomalia: nella lista c'erano anche alcuni suoi parenti deceduti, chi 14 mesi prima chi anche in date antecedenti. Una volta fatto notare il problema, il Comune ha inviato una seconda lista, che rispetto a quella precedente riportava ben 13mila nominativi in meno. Questa seconda lista è arrivata però il 27 settembre, ad una manciata di giorni dal voto. Da qui la domanda: il totale delle schede stampate del voto, è stato calcolato sul numero di elettori della prima lista o della seconda? Una domanda che ora Bottoni porge alla Procura, con un esposto, affinché faccia luce su eventuali illeciti. Anche perché, 13mila votanti rappresenterebbero circa il 10% del bacino totale degli elettori.