Romolo Del Balzo per trenta anni è stato protagonista della politica locale, provinciale e regionale. Attualmente era consigliere comunale della Lega a Minturno. Infatti era stato eletto nell'ottobre scorso con oltre 600 preferenze. Il corpo già da domani sarà composto nell'aula consiliare del comune e il sindaco Gerardo Stefanelli ha annunciato che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.

