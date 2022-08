Il Tar di Latina ha sospeso il bando e l'affidamento dello stadio Domenico Bartolani di Cisterna al Latina calcio, accogliendo così la domanda cautelare urgente presentata dagli avvocati della società sportiva Macir, altra partecipante al bando per l'impianto sportivo. La decisione è arrivata ieri mattina dal presidente Riccardo Savoia firmatario del decreto che di fatto "congela" ogni aspetto relativo alla gestione del Bartolani in attesa della trattazione collegiale della camera di Consiglio prevista il 14 settembre. Quel giorno verrà deciso se il ricorso presentato dal Macir sarà respinto oppure accolto. La società arrivata seconda, subito dopo l'affidamento dello stadio alla squadra del capoluogo, ha proposto attraverso gli avvocati Pasquale Musto e Lucio Teson l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, di tutti i documenti e atti propedeutici all'affidamento della struttura sportiva di via Lombardia, a partire dalla determina comunale numero 572 del primo luglio, la delibera di giunta, la deroga relativa alla durata della concessione dello stadio comunale, fino ad arrivare ai verbali della commissione di aggiudicazione.