Acqualatina informa che, al fine di consentire la riparazione di una perdita idrica improvvisa sulla condotta idrica adduttrice proveniente dalla Centrale di Sardellane, nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Terracina si effettuerà una interruzione idrica notturna dalle ore 22:00 di oggi 10 agosto 2022 alle ore 05:00 di domani 11 agosto 2022.

Il ripristino del servizio idrico è previsto progressivamente nell'arco della mattinata di domani 11/08/2022.

Le zone interessate sono:

Latina - Intero Comune tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo;

Pontinia - [Intero Comune];

Sabaudia - [Intero Comune];

San Felice Circeo - Zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero;

Sezze - Via Migliara 46 e Sezze Scalo;

Terracina - Colle La Guardia 1 e 2, via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo;



Si rende noto che, per garantire il servizio sostitutivo alle utenze, saranno disponibili le seguenti autobotti:

Latina - Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl), in Largo Cavalli (Q5), autobotte al servizio esclusivo dell'ospedale S. Maria Goretti

Pontinia - Piazza Kennedy

San Felice Circeo – Piazza IV ottobre (B.go Montenero) e Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

Sezze Scalo - Corso della Repubblica

Sabaudia - Piazza del Comune

Saranno interessate oltre la Zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero, anche le seguente vie di San Felice Circeo:

Via Valle Verde

Via Della Valle

Via Marco Emilio Lepido

Via Della Vittoria

Via Roma

Via Napoli

Via Tresilene

Via Capponi

Via Del Pignolo

Pia Ponza

Via Del Morrone

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.