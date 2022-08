«Cari firmatari, finalmente riusciamo a darvi la notizia che tanto aspettavamo, ed in cui molti di voi magari non speravano più. Per Ordinanza del Sindaco di Sabaudia il Sentiero di Moravia viene riaperto al pubblico fino al 30 Settembre 2022. La successiva riapertura avverrà poi nella prossima stagione balneare (estate 2023)». E' questa la comunicazione dei promotori della raccolta firme tramite Change.org denominata "Riapriamo il sentiero di Moravia al Circeo" sostenuta da oltre 1800 persone. Un commento che segue l'ordinanza del sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, con cui appunto è stata disposta l'apertura del varco adiacente l'ex villa di Alberto Moravia. Sodisfatti ovviamente i promotori della petizione lanciata ben due anni fa e sostenuta da molti cittadini nonchè da realtà come quella dell'associazione Il Fortino.

Nel provvedimento viene ricostruita la storia dell'accesso «realizzato ai tempi delle lottizzazioni degli anni '60 sul Lungomare - si legge nell'ordinanza - tra due proprietà per permettere l'accesso al mare e, fino al 2019, come ampiamente dimostrato mediante immagini di repertorio consultabili sugli strumenti cartografici disponibili su web, è stato utilizzato in modo pubblico, liberamente reso fruibile per la collettività che aveva la possibilità di accedere senza impedimenti all'arenile comunale».

Quindi i cambiamenti. «Dal 2020 alla data attuale - si legge ancora - il sentiero non è più accessibile a seguito della chiusura del varco con cancello metallico; dall'esame degli atti di provenienza della proprietà di cui alle particelle catastali che ricomprendono il varco, emerge che la servitù di passaggio incide sul fondo sin dall'origine, ancorché destinata a soddisfare i diritti dei frontisti; a maggior ragione, alla luce dell'evoluzione dei diritti in tema di fruibilità dell'ambiente e del paesaggio la servitù in argomento deve essere resa pubblica, anche per garantire le prioritarie attività di Pronto Soccorso e sicurezza pubblica al manifestarsi di specifiche esigenze sull'arenile sottostante».

Quindi il provvedimento per l'apertura che ha la durata della stagione balneare. In caso di mancato rispetto di quanto disposto dal sindaco? «Si provvederà - si legge infine nell'ordinanza - coattivamente all'esecuzione del disposto - e ancora - ove non fosse mantenuto il libero e continuo accesso alla spiaggia fino al 30 Settembre 2022 e, come disposto, anche per gli anni successivi, durante il periodo di vigenza dell'Ordinanza balneare comunale, si provvederà d'ufficio a garantire il libero passaggio, con addebito di eventuali spese a carico della proprietà e, ove occorra, ricorrendo all'assistenza della forza pubblica».

A poche ore dall'ordinanza il sentiero è stato comunque riaperto. Questa mattina infatti l'ordinanza emessa dal Sindaco Alberto Mosca è stata ottemperata dalla proprietà e a Polizia Locale si è recata sul posto ed ha atteso l'apertura del cancello. "Sono soddisfatto della riapertura del varco Moravia atteso che da anni si trascinava questo contenzioso, a dimostrazione che quando si fa buona amministrazione si ottengono i risultati con la collaborazione dei cittadini". Questo il commento del Sindaco Alberto Mosca.