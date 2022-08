«Me devono venì a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto a cena... A me non me dicono ‘io me te compro'. Je dò cinque minuti pe venì a chiedeme scusa in ginocchio. Se devono inginocchià davanti a me e chiedere scusa. Altrimenti io lo scrivo, a tutti, quello che sti pezzi de m... mi hanno chiesto. Non se devono permette de dimme ‘me te compro'. Io li sparo, li ammazzo». Sono le frasi choc contenute nel video diffuso oggi da Il Foglio e relative a uno sfogo di Albino Ruberti, capo di gabinetto (anzi ex, si è dimesso poco fa) del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il video è stato girato fuori da un ristorante di Frosinone dove Ruberti si trovava con la compagna, la consigliera regionale del Pd Sara Battisti. A quanto pare il diverbio avrebbe avuto come interlocutori i fratelli De Angelis, Vladimiro e Francesco, quest'ultimo presidente del Consorzio industriale unico del Lazio.

Poco fa proprio Francesco De Angelis ha ritirato spontaneamente la candidatura alla Camera (era in posizione 3 nel collegio plurinominale di Roma 1) e Albino Ruberti ha rimesso il mandato di capo di gabinetto del sindaco di Roma. Sono questi gli scenari maturati in queste ore dopo la diffusione di un video da parte de "Il Foglio" nel quale viene ripresa una lite dai toni molti duri, avvenuta circa due mesi fa, margine di una cena, in pieno centro storico a Frosinone durante la campagna elettorale per le comunali. Nel video si sentono frasi molto esplicite proferite da Ruberti che si scaglia verbalmente contro Vladimiro e Adriano, due partecipanti alla cena, e nel quale si sente la voce di De Angelis che invita ad abbassare i toni.





Sul ritiro della propria candidatura De Angelis ha spiegato: "Pur essendo completamente estraneo al diverbio al quale ho solo in parte assistito, al fine di evitare strumentalizzazioni durante la campagna elettorale ho ritirato la mia candidatura per il Collegio di Roma 1, confermando tutto il mio impegno a supporto della lista del Partito Democratico e di tutti i suoi candidati"

Qui il link del video: https://www.ilfoglio.it/politica/2022/08/18/video/il-video-della-lite-notturna-di-ruberti-il-capo-di-gabinetto-di-gualtieri-inginocchiati-o-ti-sparo--4340526/